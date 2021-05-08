التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط جنوب السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الجمعة، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة اطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وقال التحالف إنه يتخذ “الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية”. Source almnatiq





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