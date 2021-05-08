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«شرطة مكة» تُطيح بـ4 مقيمين ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة

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الرياض - محمد عبدالله - إحالتهم للنيابة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 4 أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (4) مقيمين من الجنسية المالية في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، وبيع المسروقات لـ(7) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، يديرون مستودعاً مخالفاً مخصصاً لبيع السكراب.

وأشار إلى أنه تم ضبط المتهمين وإيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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