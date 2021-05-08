أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ10.1 مليون.. وطالبة سعودية تكتشف علاجًا لجروح مرضى السكري

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 م الموافق 2021م، منها: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ10.1 مليون، و الأرصاد يتوقع طقس الأيام المقبلة حتى عيد الفطر: أمطار رعدية على 12 منطقة، و طالبة سعودية تكتشف علاجًا لجروح مرضى السكري.. ومجلة عالمية تحتفي بمساهمتها.

الطيران المدني: هناك لجان ستعلن وجهات لا ينصح بالسفر إليها

قال المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، إن هناك لجانًا ستعلن الوجهات التي لا ينصح بالسفر إليها.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ10.1 مليون

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 10.1 مليون جرعة.

الأرصاد يتوقع طقس الأيام المقبلة حتى عيد الفطر: أمطار رعدية على 12 منطقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، حتى أول عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى هطول أمطار رعدية على 12 منطقة.

طالبة سعودية تكتشف علاجًا لجروح مرضى السكري.. ومجلة عالمية تحتفي بمساهمتها

نشرت مجلة علمية بحثًا للطالبة شادن عيسى عبدالله في الصف الأول ثانوي بثانوية «شروق المملكة» بالطائف حول علاج جروح مصابي السكري من استخلاص أثر نباتي.

مسجد مطار الملك عبدالعزيز.. تحفة معمارية من التراث الإسلامي

يُعد مسجد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، أحد معالم المطار البارزة، تم تصميمه؛ ليمثل تحفة معمارية مستوحاة من التراث الإسلامي.

«الصحة»: 5 ضوابط لدخول آمن للأماكن المزدحمة في زمن كورونا

جدّدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، التذكير بشروط الدخول الآمن إلى الأماكن المزدحمة، مشددة على أهمية تطبيق جميع الاحترازات.

الإطاحة بمقيمين في مكة ضبط بحوزتهما آلاف علب السجائر مجهولة المصدر

أعلن الأمن العام، الجمعة، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع من العمر بمكة، ضبطت بحوزتهما منتجات تبغ مجهولة المصدر ولا تحمل ختمًا ضريبيًّا.

اللواء القحطاني يكشف كواليس تركه العمل بالسفارة في أمريكا لتأسيس «أمن الطرق»

كشف اللواء متقاعد خالد القحطاني، أحد مؤسسي القوات الخاصة لأمن الطرق، عن تفاصیل بداية عمله ضمن مؤسسي القوات وإلغاء سفره إلى العمل في سفارة المملكة بأمريكا، وردة فعل والدته على ذلك.

إغلاق 12 مسجدا في 5 مناطق بعد تسجيل إصابات بـ«كورونا» في صفوف المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 12 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 90 يوماً 1068 مسجداً، فُتِحَ منها 1054 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

بالفيديو.. الشيخ الشريم يبكي خلال حديثه عن زكاة الفطر

تأثر الشيخ سعود الشريم ولم يتمالك دموعه أثناء خطبة الجمعة عندما تحدث عن زكاة الفطر والمبادرة بالأعمال الصالحة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

«الأمن العام»: غرامة 10 آلاف ريال لمن يضبط قادما للعمرة دون تصريح في رمضان

أكد الأمن العام، اليوم الجمعة، توقيع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال، ضد من يُضّبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في رمضان.

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