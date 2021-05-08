15 مليون بحث عن لقاء ولي العهد الرمضاني

في 28 أبريل 2021 حل سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، ضيفا على برنامج «الليوان»، تقديم الإعلامي عبدالله المديفر، لتظهر النتائج بعده نحو 15.362.592 مليون نتيجة بحث عنه، وجاءت الإحصاءات من Google Tredns على النحو التالي: بحث Google البحث بشكل عام بمسميات البحث نفسها في قوقل، تم رصد: 15.361.870 نتيجة بحث، بينها: 15.100 مليون - محمد بن سلمان 184 ألفا - لقاء ولي العهد 41.400 ألفا - لقاء محمد بن سلمان 35.400 ألفا - مقابلة محمد بن سلمان 1.070 - لقاء محمد بن سلمان مع المديفر بحث Google Tredns 2021 11 محمد بن سلمان 0 لقاء ولي العهد 9 عبدالله المديفر 0 لقاء محمد بن سلمان 0 مقابلة محمد بن سلمان 0 لقاء محمد بن سلمان مع المديفر 25 أبريل 2021 24 محمد بن سلمان 7 لقاء ولي العهد 16 عبدالله المديفر 3 لقاء محمد بن سلمان 0 مقابلة محمد بن سلمان 0 لقاء محمد بن سلمان مع المديفر 26 أبريل 2021 30 محمد بن سلمان 36 لقاء ولي العهد 36 عبدالله المديفر 7 لقاء محمد بن سلمان 6 مقابلة محمد بن سلمان 2 لقاء محمد بن سلمان مع المديفر 27 أبريل 2021 80 محمد بن سلمان 100 لقاء ولي العهد 38 عبدالله المديفر 23 لقاء محمد بن سلمان 12 مقابلة محمد بن سلمان 5 لقاء محمد بن سلمان مع المديفر 28 أبريل 2021 86 محمد بن سلمان 69 لقاء ولي العهد 23 عبدالله المديفر 14 لقاء محمد بن سلمان 4 مقابلة محمد بن سلمان 2 لقاء محمد بن سلمان مع المديفر 29 أبريل 2021 35 محمد بن سلمان 0 لقاء ولي العهد 7 عبدالله المديفر 5 لقاء محمد بن سلمان 1 مقابلة محمد بن سلمان 0 لقاء محمد بن سلمان مع المديفر 30 أبريل 2021 21 محمد بن سلمان 0 لقاء ولي العهد 5 عبدالله المديفر 4 لقاء محمد بن سلمان 1 مقابلة محمد بن سلمان 1 لقاء محمد بن سلمان مع المديفر لإجمالي 287 محمد بن سلمان 212 لقاء ولي العهد 134 عبدالله المديفر 56 لقاء محمد بن سلمان 24 مقابلة محمد بن سلمان 9 لقاء محمد بن سلمان مع المديفر مقولات لولي العهد: - دستورنا هو القرآن، كان والآن، وسوف يستمر إلى الأبد. - المواطن السعودي هو أول مقومات النجاح. - استعداد المواطن للتحديات واقتناعه بالعمل أهم أسباب النجاح. - الخوف غير موجود في قاموس السعوديين. - مصالح المملكة فلسفتنا في السياسات الخارجية. - صندوق الاستثمارات سيكون رافدا للدولة بعد 2030. - رفع الضريبة إجراء مؤلم وهو مؤقت ولن يستمر أكثر من خمس سنوات. قالوا عنه: ولي العهد.. عراب الرؤية وقائد المجد ولي العهد المُلهِم مهندس الرؤية ولي العهد.. مهندس السياسة الذكية الحديثة محمد بن سلمان.. قائد مسيرة التجديد محمد بن سلمان يا عز المملكة وفخرها محمد بن سلمان قائد ملهم يقود الرؤية للنجاح محمد بن سلمان مزج بين حماس الشباب وحنكة الشيوخ



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