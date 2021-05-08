القبض على شخصين سرقا 950 ألفا من طاقم ناقلة أموال

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجريمة السطو المسلح، التي تعرض لها طاقم ناقلة أموال تابع لإحدى الشركات المرخصة بتاريخ 14/ 9/ 1442 هـ، واستيلاء الجناة على مبلغ (950,000) ريال من طاقم ناقلة الأموال، تحت التهديد بالسلاح، عند قيامهم بالتغذية النقدية لأحد أجهزة الصرف الآلي بمحافظة الدلم، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف غموض الجريمة وتحديد هوية الجناة، وهما مواطنان من أرباب السوابق في العقد الخامس من العمر، والقبض عليهما، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهما بارتكاب جريمة السطو، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، فيما تم استرداد جزء من المبالغ المسلوبة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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