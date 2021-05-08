الرياضة السعودية إلى منصات المجد والتتويج

شهدت الملاعب السعودية في جميع الرياضات، تنظيم عدد من البطولات العالمية، وأحداثا تشهدها المملكة -للمرة الأولى- منها ما سيتكرر. وتوجت الرياضة السعودية بكثير من الإنجازات في جميع الألعاب، وسط دعم كبير قاد الرياضة السعودية إلى المنصات العالمية، شهدت معها حراكًا رياضيًا كبيرًا على مستوى الأصعدة الدولية، ونقلة رياضية مميزة، وباتت المملكة قبلة مميزة لاستضافة البطولات والرياضيين على مستوى العالم، وحققت نجاحات متتالية، نظير الحضور المؤثر دوليًا، وفق رؤية المملكة 2030.

اهتمام كبير

يحظى القطاع الرياضي في المملكة باهتمام كبير من القيادة، وكان الأمر الملكي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة في فبراير 2020، وأصبح الأمير عبدالعزيز بن تركي أول وزير للرياضة بالسعودية، والتي مرت بمسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ثم الهيئة العامة للرياضة، قبل أن تتحول إلى وزارة. ودعم غير مسبوق، إذ تم من خلاله دعم الأندية الرياضية بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 10 ملايين لأندية المحترفين، و5 ملايين لأندية الدرجة الأولى، ومليوني ريال لبقية الأندية.

وأثمر الدعم الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات المتتالية، والتي تجد اهتمامًا ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأثمرت في تحقيق مكاسب عدة ممثلة في: تأهل المنتخب لكأس العالم 2018، وتأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020، وتحقيق الأخضر الشاب البطولة الآسيوية، وتأهل الأخضر الصغير لنهائيات كأس آسيا، وتحقيق الهلال دوري أبطال آسيا، واللعب في كأس العالم للأندية، إلى جانب تنظيم البطولات العالمية بمختلف الرياضات، والنجاح الكبير في المشاركات الدولية، والقارية، والعربية، والاهتمام بالألعاب النوعية، وتنظيم المهرجانات الرياضية العالمية، وإصدار قرارات السماح بمشاركة المواليد، ودخول العائلات للملاعب، ودعم نساء المملكة رياضيًا، واستحداث الأكاديميات الرياضية أبرزها أكاديمية مهد، والتي تعنى بالمواهب وتطويرهم وابتعاثهم.

سباق تاريخي

شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منافسات الجولة الثانية من سباق «فورمولا إي الدرعية 2021»، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي». وأقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة ليلاً بمشاركة 12 فريقًا عالميًا على مدى يومين على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2,83 كم ومضاءة بتقنية الـ«LED»، ذات الاستهلاك المنخفض، التي تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة في تاريخ السباق، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، المتماشية مع برامج «رؤية المملكة 2030».

ذهبية أولمبية

منح لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد عسيري المملكة أول ذهبية أولمبية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 61 كجم -للمرة الأولى- في تاريخ المملكة في 17 أكتوبر 2018، بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين وإحراز الرباع السعودي علي العثمان برونزية رفع الأثقال «85 كجم»، وتحقيق محمد المعاوي برونزية سباق 400م.

كأس السعودية

نظمت المملكة بطولة عالمية للفروسية لنسختين متتاليتين، بعدما أن أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الأمير بندر بن خالد الفيصل، إقامة البطولة العالمية باسم «كأس السعودية»، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بمدينة الرياض، وفي النسخة الثانية حقق الجواد السعودي مشرف للأمير عبدالرحمن الفيصل اللقب بعد منافسة قوية مع جياد عالمية. وتوج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفائزين بجوائز البطولة العالمية. الشعبية الأولى

تعد كرة القدم الشعبية الأولى للرياضات المختلفة بالمملكة، وتتسابق فيها الأندية الرياضية على رفع مستوى المنافسة، وتحقيق الألقاب، وتعد بطولتا الدوري، وكأس الملك أبرز بطولتين محليتين بالمملكة، وتشهدان تنافسًا كبيرًا بين أندية المملكة، وأسهم تواجد 7 لاعبين أجانب في رفع مستوى اللعبة، من خلال تواجد لاعبين عالميين، ولم يقتصر دور المنافسة على الدوري المحلي، بل تجاوز ذلك للمنافسة على الألقاب الآسيوية والعربية، حيث تشارك أندية الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون آسيويًا، وبلغ الاتحاد نهائي البطولة العربية. ويشهد دوري المحترفين اهتمامًا كبيرًا، وإثارة فنية بين 16 ناديًا سنويًا للفوز بلقب الدوري الموسم المقبل، حيث شهدت النسخة الأخيرة تتويج الهلال باللقب، ويشهد هذا الموسم تنافسًا مثيرًا بين 3 أندية هي الهلال والشباب والاتحاد، وصراعًا قويًا على البقاء بين الكبار، وبرزت أندية جديدة أطاحت بكبار الدوري. إستراتيجيات تطويرية

فتحت إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بمبلغ 2.5 مليار ريال، آفاقًا كبيرة للأندية والرياضيين في المملكة، والتي تهدف إلى وضع آلية للدعم، وتطوير نظام الحوكمة للأندية، ورفع مستوى الألعاب المختلفة، وتنمية القطاع الرياضي اقتصاديًا، ووضع خطة للارتقاء بالألعاب الرياضية، والاهتمام بالمواهب، وإعادة ألعاب للواجهة كالسلة، والبلياردو، والتنس الأرضي، والطاولة وغيرها، والذي نتج عنه تحقيق الرياضة بمختلف الألعاب نتائج عالمية، وتحقيق الألقاب، والتي بلغت نحو 507 ميداليات، ممثلة في 16 اتحادًا رياضيًا تحت مظلة اللجنة الأولمبية، ويسعى مسؤولو الرياضة بالمملكة إلى رفع معدل ممارسة الرياضة المجتمعية إلى نسبة 50%، خلال الأعوام المقبلة، وتحقيق التميز الرياضي محليًا وعالميًا، تحقيقًا لرؤية المملكة، ودعمها للقطاع الرياضي بشكل كبير.

أحداث رياضية

تحولت المملكة إلى بيئة جاذبة، وملتقى رياضي سنوي، في استضافة أحداث وبطولات رياضية على مستوى العالم، وأكدت مكانتها رياضيًا، وإمكاناتها الكبيرة، وقدرتها الاحترافية في تنظيم أقوى البطولات العالمية، وجلب أفضل الرياضيين بالعالم للعب بالملاعب الرياضية أمثال الأرجنتيني ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، واستضافة منتخبات وأندية عالمية، عززت الحراك الرياضي بالمملكة، والاستفادة من الخبرات، وترجمتها إيجابيًا على أرض الواقع.

سوبر كلاسيكو

استضافت المملكة سوبر كلاسيكو الشهير مرتين متتاليتين، بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين، والسعودية، والعراق، وحقق الأول اللقب بعد تغلبه على الأرجنتين في السوبر الأول بجدة، ليعود الأرجنتين في النسخة الثانية، ويحقق اللقب في الرياض.

طلب الاستضافة

كرس الاتحاد السعودي جهوده في الظفر باستضافة كأس آسيا 2027، واستعد لتقديم ملف متكامل للفوز بالاستضافة، ويحظى الملف بدعم كبير من وزارة الرياضة.

3 مجموعات

استضافت المملكة في مدينتي الرياض وجدة منافسات 3 مجموعات من مجموعات دوري أبطال آسيا الـ5 عن غرب القارة، وأقيمت المنافسات على 4 ملاعب سعودية هي إستاد الملك فهد الدولي، وإستاد الأمير فيصل بن فهد، وإستاد مرسول بارك بمدينة الرياض، ورديف الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، واستضاف الهلال والنصر والأهلي المواجهات خلال أبريل الماضي.

السوبر الإيطالي

نظمت المملكة كأس السوبر الإيطالي مرتين، الأولى على إستاد الجوهرة بجدة، بين فريقي يوفنتوس وميلان، وانتهت بفوز الأول بهدف نظيف، وشهد السوبر الثاني على ملعب الجامعة بالرياض بين يوفنتوس ولاتسيو، وانتهى بتفوق الأخير وتتويجه باللقب في 22 ديسمبر 2019. السوبر الإسباني

استضافت المملكة بطولة السوبر الإسباني في جدة، والتي تأتي وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الاتحادين السعودي والإسباني لمدة 6 سنوات، وأقيمت بنظام المربع الذهبي بين أندية برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وحقق ريال مدريد اللقب.

نزال الأبطال

نظمت وزارة الرياضة نزال الأبطال بمشاركة أفضل الرياضيين في العالم، والمنافسة في 6 رياضات ممثلة في: التزلج بالعجلات، والدراجات الهوائية الاستعراضية، والدراجات الهوائية، ولوح التزلج، والباركور، والتزلج على الماء، إلى جانب استضافة نزال الملاكمة، والمصارعة، وبطولة التنس، ومهرجان الدرعية للفروسية.

رالي دكار

استضافت المملكة رالي داكار العالمي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والذي يستمر لمدة 10 سنوات على الأراضي السعودية.

WWe Super

شارك 50 نجما في حلبة واحدة في بطولة سوبر شوداون، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستطاع النجم السعودي منصور الشهيل الفوز باللقب في الحدث الرئيسي.

مونديال اليد

نظمت المملكة بطولة أندية العالم لكرة اليد، والتي توج بها برشلونة الإسباني بلقب «سوبر جلوب»، وأقيمت على الصالة الرياضية بالدمام، وشهدت مشاركة نادي الوحدة السعودي، وستستمر المملكة في استضافة البطولة خلال السنوات القادمة، رغم توقف البطولة بسبب جائحة كورونا.

قفز الحواجز

منح الاتحاد الدولي للفروسية المملكة حق استضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024، بعد استضافتها للبطولة في الدرعية.

تطوير المواهب

أطلقت وزارة الرياضة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير «مواهب كرة القدم»، وكانت الخطوة الأولى بـ21 لاعبا -كخطوة أولى- ضمن البرنامج الذي يستهدف ما يقارب 40 لاعبًا من اللاعبين الموهوبين، وإلحاقهم بالبرنامج الذي تشرف عليه الوزارة، لتأهيلهم وإعدادهم فنيًا وبدنيا ونفسيا، قبل إتاحة الفرصة لهم للانتقال على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي إلى الأندية الأوروبية، أو العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، وشارك منتخبا صقور المستقبل الأخضر والأبيض في كأس الأبطال الدولية التي أقيمت في إسبانيا، وأقيمت النسخة السعودية في المنطقة الشرقية، بمشاركة فريقي صقور المستقبل «الأبيض والأخضر»، وأندية النصر والفتح والقادسية والاتفاق، وتوج فريق صقور المستقبل الأبيض بطلا للدورة.

القادة الشباب

فاز وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عامًا لعام 2019 على مستوى العالم «Leaders Sports Award».

نزال تاريخي

استضافت المملكة في السابع من ديسمبر 2019، نزال بطولة العالم للوزن الثقيل في لعبة الملاكمة، بحلبة مفتوحة في الدرعية التاريخية، بين الملاكمين العالميين: المكسيكي آندي رويز جونيور، وخصمه البريطاني أنتوني جوشوا الذي توج باللقب، في نزال كان الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

استضافة سعودية

يستضيف الوحدة في يونيو المقبل البطولة الآسيوية الـ23 للأندية أبطال الدوري، وذلك في مدينة جدة بمشاركة 11 ناديًا آسيويًا من ضمنها ناديي الوحدة ومضر السعوديين. .................... قفز الحواجز منح الاتحاد الدولي للفروسية المملكة حق استضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024.

إكستريم إي

شهدت محافظة العلا، أول سباق من سلسلة «إكستريم إي» لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي نظمته وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وأقيم السباق على مدار يومين بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقًا وسائقة، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

جائزة السعودية

تنظم وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحادين الدولي والسعودي للسيارات والدراجات إحدى مراحل بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات، بسباق ليلي في مدينة جدة على البحر الأحمر، حيث ستقام جائزة السعودية الكبرى 2021. وذلك في نهاية العام الجاري.