شكرا لقرائتكم خبر عن كشف غموض سرقة 950 ألفا من «ناقلة أموال» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصين تورطا بارتكاب جريمة سطو على ناقلة أموال تابع لإحدى الشركات المرخصة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجريمة السطو المسلح، التي تعرض لها طاقم ناقلة أموال تابع لإحدى الشركات المرخصة بتاريخ 14/ 9/ 1442 هـ، واستيلاء الجناة على مبلغ (950,000) ريال من طاقم ناقلة الأموال، تحت التهديد بالسلاح، عند قيامهم بالتغذية النقدية لأحد أجهزة الصرف الآلي بمحافظة الدلم، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف غموض الجريمة وتحديد هوية الجناة، وهما مواطنان من أرباب السوابق في العقد الخامس من العمر.

وأشار إلى القبض عليهما، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهما بارتكاب جريمة السطو، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، فيما تم استرداد جزء من المبالغ المسلوبة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.