شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صـاحب السمـو الأمير فيصـل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بفرع وزارة الخارجيـة في جدة أمس، وزير خارجية جمھوريـة باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصـديقين وسـبل دعمھا في مختلف المجالات، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمھورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.