شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين المملكة وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أهمية زيارة رئيس وزراء باكستان إلى المملكة انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية، وحرص قيادتي البلدين الشقيقين على دعم وتعزيز العلاقات بينهما.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة أمس، عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية.

وعقد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني جلسة مباحثات رحب سمو ولي العهد في بدايتها برئيس الوزراء الباكستاني في المملكة ، فيما عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار .

وأشاد رئيس الوزراء عمران خان بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تعزيز الوحدة الإسلامية، والدور الإيجابي للمملكة في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليمي والدولي.