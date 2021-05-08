شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة لسرقة منازل واستراحات في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على 4 أشخاص ارتكبوا عددًا من الجرائم.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (4) مقيمين من الجنسية المالية في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، وبيع المسروقات على (7) مقيمين من الجنسية البجلادشية، يديرون مستودعاً مخالفاً مخصصاً لبيع السكراب، تم ضبطهم وايقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.