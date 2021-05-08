شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يناقش التعاون الإعلامي مع فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحث وزير الإعلام المكلف د.ماجد القصبي بقصر الضيافة في مكة المكرمة أمس، مع الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة ودولة فلسطين. وأكد الوزير عساف أن القضية الفلسطينية حظيت بدعم ومساندة المملكة في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة. وقال: «إن للمملكة دورا بارزا ومميزا في دعمها السياسي المستمر لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى تبني المملكة لجميع القرارات الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات السعودية الفلسطينية. وكان الوزير عساف قد وصل إلى جدة أمس الأول وأدى مناسك العمرة.