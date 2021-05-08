شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث مع «باجوا» التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في جدة، قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ وخصوصًا في الجوانب العسكرية والدفاعية، كما بحثا سُبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د.مساعد العيبان. فيما حضره من الجانب الباكستاني الوفد المرافق لقائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية.