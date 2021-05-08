شكرا لقرائتكم خبر عن البيعة الرابعة لولي العهد.. إنجازات متواصلة ومستقبل واعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحل اليوم السبت 26 رمضان 1442 - الموافق 8 مايو 2021 الذكرى الرابعة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد.

وشهدت الأعوام الأربعة إنجازات كبيرة ترتقي بمستقبل واعد ومشرق للمملكة في جميع المجالات، وتحققت على أرض الوطن نجاحات بكافة الأصعدة داخليا وخارجيا، بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواكبة طموحات الشعب السعودي، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين.

وتأتي ذكرى البيعة هذا العام وقد خطت البلاد خطوات متزنة ومتسارعة نحو الهدف المنشود واختصرت المسافات نحو تحقيق رؤية 2030 وتسطير تاريخ مجيد حافل بالإنجازات التي قفزت بالمملكة لتصبح رقماً صعباً بين الأمم والشعوب لا يمكن تجاوزه في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية حتى غدت قبلة لكبار القادة وأهل السياسة.

ويحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان في ظل تحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة في مختلف أنحاء المملكة لتوفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادل قيادته الحب والولاء في صورة تجسد أسمى معاني التلاحم والالتفاف.

وتدفع ذكرى البيعة الرابعة الجميع إلى استلهام مرحلة النماء، التي تمر بها المملكة على مختلف المستويات، لتحقيق المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030.