شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طن تمور هدية المملكة لغانا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 50 طنًا من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية غانا. وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غانا مشعل الروقي، وذلك لوكيلة وزارة الخارجية في غانا السفيرة مارطا بوبي، في العاصمة أكرا.
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.