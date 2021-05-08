السعودية اليوم / أمانة الجوف تنهي استعداداتها بالمتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد



سكاكا 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

أنهت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة استعدت للعيد مبكرا بخطة متكاملة تضمنت أعمال صيانة المتنزهات والحدائق وتهيئة مرافقها لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، والتأكد من توافر متطلبات السلامة في الألعاب، إلى جانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه.

كما كثفت الأمانة ضمن الخطة أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين وحاويات النفايات والمتنزهات والمواقع العامة، إلى جانب تهيئة اللوحات والزينة المضيئة والإنارة.

وأكد الحموان أن الأمانة حريصة على تسخير جميع الإمكانيات والخطط لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين خلال المواسم وعلى مدار العام.

//انتهى//

03:30ت م

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سكاكا 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأنهت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة استعدت للعيد مبكرا بخطة متكاملة تضمنت أعمال صيانة المتنزهات والحدائق وتهيئة مرافقها لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، والتأكد من توافر متطلبات السلامة في الألعاب، إلى جانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه.كما كثفت الأمانة ضمن الخطة أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين وحاويات النفايات والمتنزهات والمواقع العامة، إلى جانب تهيئة اللوحات والزينة المضيئة والإنارة.وأكد الحموان أن الأمانة حريصة على تسخير جميع الإمكانيات والخطط لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين خلال المواسم وعلى مدار العام.//انتهى//03:30ت م0037

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