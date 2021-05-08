السعودية اليوم / مصر تسجل 1125 إصابة جديد بفيروس كورونا



القاهرة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 8 مايو 2021 م واس

سجلت مصر 1125 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المصرية فى بيان لها اليوم (الجمعة) أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 235,140 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13,779 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 175,928 حالة.

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03:30ت م

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القاهرة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 8 مايو 2021 م واسسجلت مصر 1125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 65 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة المصرية فى بيان لها اليوم (الجمعة) أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 235,140 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13,779 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 175,928 حالة.// انتهى //03:30ت م0036

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