السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ عمليات رش وإصحاح بيئي في 160 موقعاً بالطائف



الطائف 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة برنامجاً مكثفاً للرش والإصحاح البيئي شمل رش وتعقيم حاويات النفايات، والرش الضبابي والاحترازي للأحياء، ومعالجة المستنقعات المائية، وذلك ضمن جهود القضاء على بؤر التكاثر الحشري بالطائف وضواحيها.

وأوضحت أمانة الطائف أن خطة العمل للمرحلة الأولى أنجزت أعمال المكافحة في 160 موقعاً بالمدينة والضواحي، وجرى رصد مواقع التجمع وتحديد الأولوية وفق المعايير المحددة التي تقيس نسبة التكاثر والأخطار، وشملت أعمال الرش أحياء غرب وشرق وشمال وجنوب الطائف، وعالجت فرق الرش خلال البرنامج أكثر من 8500 حاوية للنفايات بالتعقيم والرش خلال أسبوع واحد.

وبينت أن برامج الرش والمعالجة تأتي ضمن خطط تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس

// انتهى //

03:03ت م

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الطائف 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة برنامجاً مكثفاً للرش والإصحاح البيئي شمل رش وتعقيم حاويات النفايات، والرش الضبابي والاحترازي للأحياء، ومعالجة المستنقعات المائية، وذلك ضمن جهود القضاء على بؤر التكاثر الحشري بالطائف وضواحيها.وأوضحت أمانة الطائف أن خطة العمل للمرحلة الأولى أنجزت أعمال المكافحة في 160 موقعاً بالمدينة والضواحي، وجرى رصد مواقع التجمع وتحديد الأولوية وفق المعايير المحددة التي تقيس نسبة التكاثر والأخطار، وشملت أعمال الرش أحياء غرب وشرق وشمال وجنوب الطائف، وعالجت فرق الرش خلال البرنامج أكثر من 8500 حاوية للنفايات بالتعقيم والرش خلال أسبوع واحد.وبينت أن برامج الرش والمعالجة تأتي ضمن خطط تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا ، مشيراً الى أن الفرق الميدانية المختصة بأعمال التعقيم والرش الحشري مستمرة في عملها ضمن خطة العمل الدوري.// انتهى //03:03ت م0032

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