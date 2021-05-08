السعودية اليوم / السفير المالكي: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على بناء مشروع الجامع في الجامعة الإسلامية امتدادٌ لاهتمامه بخدمة الإسلام والمسلمين



إسلام آباد 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين في الجامعة الإسلامية بإسلام آباد، يأتي ضمن اهتمامه -أيده الله- بخدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم.

وقال المالكي في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف أن المشروع يتكون من مصلى للرجال ومصلى للنساء وساحات خارجية تتسع لـ ١٢ ألف مصلٍ ومكتبة باسم خادم الحرمين الشريفين وقاعة للمؤتمرات باسم صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

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إسلام آباد 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين في الجامعة الإسلامية بإسلام آباد، يأتي ضمن اهتمامه -أيده الله- بخدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم.وقال المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن الجامع الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يكن له جميع المسلمين في العالم أجمع كل التقدير والاحترام، خاصة الشعب الباكستاني الشقيق؛ لما يقوم به - حفظه الله - من جهود كبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين، لاسيما أن هذا المشروع سيقام في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفي منبر من منابر العلم وهي الجامعة الإسلامية العالمية التي تحتضن أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة من أكثر من ٥٠ جنسية مختلفة من العالم.وأضاف أن المشروع يتكون من مصلى للرجال ومصلى للنساء وساحات خارجية تتسع لـ ١٢ ألف مصلٍ ومكتبة باسم خادم الحرمين الشريفين وقاعة للمؤتمرات باسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، سائلا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير على ما يبذلانه لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.// انتهى //03:02ت م0031

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