السعودية | الشؤون الإسلامية تختتم برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بباكستان

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اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في باكستان توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام ١٤٤٢ هـ، في أقاليم ومدن وقرى باكستان، بإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبتنسيق مع سفير خادم الحرمين الشريفين في باكستان نواف بن سعيد المالكي، وبالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجرى خلال اليومين الماضيين توزيع ٧٠٠ سلة غذائية في المناطق الجنوبية لإقليم البنجاب، شملت مدينة خانيوال وملتان وجهانية، ليصل مجموع السلال الغذائية التي وُزعت في باكستان منذ بدء شهر رمضان المبارك إلى ٣٠٠٠ سلة غذائية، تزن ٧٨ طناً، وزعت على الأسر المحتاجة والفقيرة واستفاد منها ٣٠ ألف مستفيد.