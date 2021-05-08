وزارة الموارد البشرية تقرر توطين هذه الوظائف التي توفر 28 ألف وظيفة للسعوديين

وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، بقرار من الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبهدف توفير نحو 28 ألف وظيفة لأبناء وبنات الوطن ، قررت توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى، وفق عدد من التخصصات، وعلى عدة مراحل، والتطبيق سيكون بنسب محددة على مدى ثلاث سنوات.

هدف توطين الوظائف التعليمية

وجاء القرار الوزاري بتوطين الوظائف التعليمية كمرحلة أولى في المدارس العالمية بهدف:

قد يهمك:

زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها (الرياضيات، والفيزياء، والأحياء، والعلوم، والحاسب الآلي).

زيادة نسب التوطين في تخصصات (اللغة العربية، والهوية الوطنية، والدراسات الإسلامية، والاجتماعيات، والتربية الفنية، والتربية البدنية).

توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات المملكة في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة.

ويأتي القرار وزارة الموارد البشرية انسجامًا مع خطة الوزارة في التوطين، وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.

نسب توطين الوظائف التعليمية في التعليم العالمي

وبحسب قرار وزارة الموارد البشرية تأتي نسب التوطين من إجمالي عدد العالملين في مهن قطاع التعليم العام الاهلي ( الأهلي العالمي) كما يلي:

نسبة توطين مهن التعليم الأهلي ( بنات) 90% للعام الدراسي 1443هـ، ويبدأ التطبيق في الفصل الدراسي الأول، بتاريخ 21/1/1443هـ.

نسبة توطين مهن التعليم الأهلي ( بنين) 60% للعام الدراسي 1443هـ، ويبدأ التطبيق في الفصل الدراسي الأول، بتاريخ 21/1/1443هـ.

أما نسب التوطين في التعليم العالمي لمعلمي ( التربية البدنية، الهوية الوطنية، التربية الفنية، اللغة العربية، التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية) وفق ما يلي:

نسبة توطين مهن التعليم الأهلي العالمي (بنات) 80% ويبدأ التطبيق في الفصل الدراسي الأول بتاريخ 21/1/1443هـ.

نسبة توطين مهن التعليم الأهلي العالمي (بنين) 80% ويبدأ التطبيق في الفصل الدراسي الأول بتاريخ 21/1/1443هـ.

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن القرار الوزاري لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبر الرابط التالي: الدليل الإجرائي لقرار توطين قطاع التعليم العام الأهلي.