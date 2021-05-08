شكرا لمتابعة خبر عن "بلدية أحد المسارحة" ترد على فيديو لمواطن أتهم فيه منسوبيها بالرشوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدرت بلدية محافظة أحد المسارحة التابعة لمنطقة جازان بياناً ردت فيه على مقطع فيديو متداوَل لأحد المواطنين يتهم منسوبي البلدية بالرشوة، مؤكدا أن ما جاء فيه غير صحيح.

وقالت البلدية إن المواطن الذي ظهر بالفيديو ادعى بأن لديه شيكاً جاهزاً للصرف بمبلغ قدره 18 مليون ريال، لافتةً وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة حيث ورد للبلدية طرفنا خطاب من إدارة الطرق والنقل وبناء على ما جاء بخطاب إدارة الطرق، فقد طلب المختصين بالبلدية من المواطن إحضار صورة من صحه وكروكي للموقع الذي يدعي فيه نزع الملكية لصالح الشارع إلا أن المذكور لم يتجاوب بإحضار المطلوب إلى حينه.

وأَضافت أنه علاوة على ذلك فإن المذكور يتهم منسوبي البلدية بالرشوة وهذا لا نرضاه جملة وتفصيلاً، وعليه فإن البلدية قدر رفعت للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحق المذكور حيال كل ما ذكره.