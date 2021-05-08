“الصحة العالمية” تُحذر من تكرار سيناريو الهند في تفشي “كورونا” بدول أخرى

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أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة من إمكانية تكرار السيناريو الهندي في تفشي “كورونا” بشكل مُدمر في دول أخرى.

وأوضح منسق المساعدات الطارئة بالمنظمة، مايك رايان، أن الوضع الصحي في بعض البلدان يتطور بطريقة مماثلة للهند، لكنه لم يشر إلى أسماء تلك البلدان.

ونوه إلى أن فيروس “كورونا” لديه طاقة حركية هائلة وقوة معدية هائلة، مبيناً أن اللقاحات وحدها ليست الحل الكافي حالياً.

ولفت إلى أن إنتاج اللقاحات المُضادة لـ”كورونا” ضئيل للغاية، والتوزيع غير متكافئ في العالم.

Source akhbaar24

