برباعية التعاون يتغلب على الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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تغلب فريق التعاون على ضيفه فريق الأهلي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للتعاون اللاعب “تاوامبا” عند الدقيقة 21، وعند الدقيقة 54 سجل اللاعب “روميرو” الهدف الثاني، ليضيف اللاعب “أحمد عسيري” الهدف الثالث عند الدقيقة 91، وعند الدقيقة 93 سجل اللاعب “علي النمر” الهدف الرابع، فيما سجل للأهلي اللاعب “سلمان المؤشر” عند الدقائق 41، 71. Source almnatiq





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