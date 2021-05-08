بلدية “أحد المسارحة” ترد على فيديو اتهم فيه مواطن منسوبيها بالرشوة

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علقت بلدية محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، على مقطع فيديو متداوَل يتهم فيه أحد المواطنين منسوبي البلدية بالرشوة، مشيرةً إلى أن ما تم ذكره في الفيديو عار من الصحة.

وأوضحت البلدية، أن المواطن الذي ظهر بالفيديو ادعى بأن لديه شيكاً جاهزاً للصرف بمبلغ قدره 18.7 مليون، لافتةً إلى أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.

ولفتت إلى أنه ورد لها خطاب من إدارة الطرق والنقل، وبناء على ما جاء بخطاب إدارة الطرق فقد طلب المختصون بالبلدية من المواطن إحضار صورة من صكه وكروكي للموقع، الذي يدعي فيه نزع الملكية لصالح الشارع إلا أن المذكور لم يتجاوب مع ذلك.

وأبدت عدم رضاها جملةً وتفصيلاً عن اتهام المواطن منسوبي البلدية بالرشوة، موضحةً أنها رفعت للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور حيال كل ما ذكره.

Source akhbaar24

