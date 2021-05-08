شرطة مكة تضبط 4 مقيمين لضلوعهم في سرقة منازل واستراحات

︎

.



صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على 4 مقيمين من الجنسية المالية في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن جرائمهم تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، وبيع المسروقات على 7 مقيمين من الجنسية البنجلادشية، ويديرون مستودعاً مخالفاً مخصصاً لبيع السكراب.

وأضاف أنه تم ضبطهم وإيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Source akhbaar24

