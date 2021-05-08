الشؤون الإسلامية بحائل تنفذ برنامجاً توعوياً بأربع لغات عالمية للتوعية بخطر فيروس كورونا

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نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل خلال شهر رمضان المبارك برنامجاً توعوياً إرشادياً بأربع لغات عالمية للتوعية بخطر فيروس كورونا والوقاية منه، وذلك بمساجد وجوامع المنطقة .

وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة محمد بن عمر السائح أن البرنامج يستهدف توعية وإرشاد أكثر من نصف مليون مقيم من الناطقين باللغات ” أردو – بشتو – بنغلاديش نيبال ” عبر كلمات قصيرة بعد الصلوات المفروضة وعبر الوسائط الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للتوعية بخطر فيروس كورونا، وبيان البروتوكولات الصحية للوقاية منه، والواجب الشرعي في توقي الوباء، وذلك في إطار مشاركة الوزارة في برامج التوعية والإرشاد لبيان خطر وباء فيروس كورونا عبر دعاة جمعيات الدعوة بالمملكة. Source almnatiq





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