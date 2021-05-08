كيف يعرف العبد أنه أدرك ليلة القدر؟.. أستاذ الشريعة بجامعة القصيم يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور خالد المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم، إنه ليس هناك قطع بأن فلانًا قام ليلة القدر على وجه التعيين أنها ليلة 25 أو 27 رمضان.

وأوضح الدكتور خالد المصلح أن لا أحد يستطيع الجزم بأن ليلة القدر 21 أو 25 أو 27 رمضان لأن في علم الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الذي غيبها والنبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه لم يجزموا بأن ليلة القدر الليلة الفلانية.

وتابع: النبي، صلى الله عليه وسلم، لما ذكر له أصحابه لما رأوه من شأن ليلة القدر قال: ألا رؤياكم قد تواطأت أي اتفقت على السبع الأواخر من كان متحريها فليتحراها على السبع الأواخر، كما في الصحيحين.

لكن من قام العشر الأخيرة من رمضان فإنه لا بد وأن يقوم ليلة القدر؛ لأن الفضل في حق من قام إيمانًا واحتسابًا، كما جاء في الصحيحين أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال إن من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه.

وأشار إلى أن العلامة التي ذكرها النبي، صلى الله عليه وسلم، هي علامة بعدية كما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس تخرج صبيحتها بيضاء لا شعاع لها وكان أبي بن كعب يجزم أنها ليلة السابع والعشرين وهذا اجتهاد منه.

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