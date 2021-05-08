أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 147 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وفي بيان عبر حسابها على سناب الداخلية، قالت الوزارة: القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 59 لرعيهم 2829 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، كما تم ضبط 76 مواطنًا بحوزتهم 84 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، معروض بغرض البيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض. وتم ضبط 7 مخالفين لنهلهم الرمال وتجريف التربة بمنطقة المدينة المنورة.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن الجهات المختصة بالأمن العام ضبطت 4 مواطنين ومقيم يمني مخالفين لنظام البيئة، وهم يعرضون حطبًا محليًّا في مناطق مكة المكرمة وعسير وحائل وجازان، مؤكدة على تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وزارة الداخلية :



ضبط (147) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

-pic.twitter.com/KWdiVJtpXu — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 7, 2021

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