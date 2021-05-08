266 نقطة اتصال لخدمة ضيوف الرحمن

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية هدية المهندس أسامة الزامل، في المقر الرئيسي للجمعية المطل على المسجد الحرام، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على برامج وخدمات الجمعية المقدمة لضيوف الرحمن طوال العام في أكثر من 266 نقطة اتصال ابتداءً من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للمملكة، وصولاً إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافةً إلى خدمات ومبادرات الجمعية المقدمة لساكني البلد الحرام.