266 نقطة اتصال لخدمة ضيوف الرحمن

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على برامج وخدمات الجمعية المقدمة لضيوف الرحمن طوال العام في أكثر من 266 نقطة اتصال ابتداءً من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للمملكة، وصولاً إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافةً إلى خدمات ومبادرات الجمعية المقدمة لساكني البلد الحرام.
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