ضبط 4 مقيمين سرقوا المنازل والاستراحات

تمكن الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على 4 مقيمين من الجنسية المالية في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن جرائمهم تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، وبيع المسروقات على 7 مقيمين اخرين ، ويديرون مستودعاً مخالفاً مخصصاً لبيع السكراب.

وأضاف أنه تم ضبطهم وإيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.