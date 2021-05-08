ضبط 4 مقيمين سرقوا المنازل والاستراحات

وأوضح المتحدث الإعلامي أن جرائمهم تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، وبيع المسروقات على 7 مقيمين اخرين ، ويديرون مستودعاً مخالفاً مخصصاً لبيع السكراب.
وأضاف أنه تم ضبطهم وإيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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