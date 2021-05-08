التجارة تحسم مصير الرقم 9200

ألزمت وزارة التجارة، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك. ويأتي ذلك حرصا من الوزارة والهيئة على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك. وتعد هذه الخطوة مرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية، التي سيتم إعلانها لاحقا، بقية الأنشطة التجارية.



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