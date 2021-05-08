

مكة المكرمة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (4) مقيمين من الجنسية المالية في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة منازل واستراحات ومحتويات مركبتين، وبيع المسروقات على (7) مقيمين من الجنسية البجلادشية، يديرون مستودعاً مخالفاً مخصصاً لبيع السكراب، تم ضبطهم وإيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على 4 أشخاص ارتكبوا عددًا من الجرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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