

جدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

وقَّع معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو ، عبر الاتصال المرئي أمس ، اتفاقية تعاون مع الرئيس التنفيذي لمنتدى التعاون الإسلامي للشباب طه إيهان .

وتأتي الاتفاقية ضمن إطار سعي مجمع الفقه الإسلامي الدولي الحثيث نحو تعزيز التعاون الوثيق والشراكة الدائمة بين مجمع الفقه الإسلامي والأجهزة المتخصصة المتفرعة عن منظمة التعاون الإسلامي، وانطلاقا من حرص المجمع على تقديم جميع أشكال الدعم الفكري والعلمي للمؤسسات والهيئات الفكرية والاجتماعية داخل وخارج العالم الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز منهج الوسطية وفكر الاعتدال لدى جميع شرائح المجتمع وعلى رأسهم الشباب في الدول الأعضاء بالمنظمة وفي دول المجتمعات المسلمة .

وأكد الرئيس التنفيذي لمنتدى التعاون الإسلامي للشباب في كلمته خلال التوقيع ، أهمية توثيق عُرى التواصل والتعاون بين المجمع والمنتدى .

من جانبه وعَد الدكتور سانو بضمان تنفيذ جميع البنود التي اشتملت عليها المذكرة بشكل منتظم، وخاصة فيما يتعلق بإشراك الشباب في مؤتمرات المجمع السنوية، وندواته المتخصصة لتمكين اللقاء والتواصل مع أعلام الفقهاء والمفكرين أعضاء وخبراء المجمع ، فضلا عن استعداد المجمع لتنظيم وإقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع المنتدى حول سبل تعزيز القيم الإسلامية لدى الشباب في ضوء تحديات العولمة والثورة الصناعية ووسائل تقنيات المعلومات والاتصال .

يذكر أن منتدى التعاون الإسلامي للشباب هو منظمة دولية غير ربحية تعمل على توحيد منظمات الشباب الرائدة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ ومنتدى التعاون الإسلاميِّ للشباب يوقِّعان مذكرة تفاهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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