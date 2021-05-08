السعودية اليوم / فرع التجارة بالقصيم ينفذ 9474 جولة رقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية



بريدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال شهر أبريل الماضي 9474 جولة رقابية على المولات والصناعيات والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، لمنع انتشار فيروس

وقد شملت الزيارات مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأسياح وعيون الجواء والشماسية .

// انتهى //

00:52ت م

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بريدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال شهر أبريل الماضي 9474 جولة رقابية على المولات والصناعيات والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، لمنع انتشار فيروس كورونا ، وأصدر 22 مخالفة.وقد شملت الزيارات مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأسياح وعيون الجواء والشماسية .// انتهى //00:52ت م0010

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