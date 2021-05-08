السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف في منطقة مكة المكرمة تنفذ خطتها الميدانية لإجازة عيد الفطر المبارك



مكة المكرمة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم, تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية والوقائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام التي تشمل تكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة

وأوضح مدير عام الفرع فؤاد بن سعود أن الخطة تتضمن برامج توعوية ووقائية من خلال الفرق الميدانية وعبر الشاشات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، كما تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على التدابير والاحترازات الوقائية، واغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم، مؤكداً تنفيذ الخطة الميدانية وفق التعليمات الواردة لجميع هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة.

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مكة المكرمة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم, تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية والوقائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام التي تشمل تكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.وأوضح مدير عام الفرع فؤاد بن سعود أن الخطة تتضمن برامج توعوية ووقائية من خلال الفرق الميدانية وعبر الشاشات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، كما تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على التدابير والاحترازات الوقائية، واغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم، مؤكداً تنفيذ الخطة الميدانية وفق التعليمات الواردة لجميع هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة.// انتهى //00:23ت م0004

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