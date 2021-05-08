السعودية اليوم / الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني يزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 25 رمضان 144‪2هـ الموافق 07 مايو 202‪1م واس

زار معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الأستاذ أحمد نجيب محمد عساف اليوم, المسجد النبوي حيث أدى صلاتي العشاء والتراويح, وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله المسجد النبوي, الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري، وعدد من منسوبي الوكالة، ومدير فرع العلاقات الدولية بفرع وزارة الإعلام بالمنطقة خالد شحّات بن قاسم.

وكان معاليه قد قام في وقت سابق اليوم، بزيارة عدد من المعالم الدينية والتاريخية في المدينة المنورة، شملت ميدان سيد الشهداء بجوار جبل أحد، ومسجد قباء، ومعرض السنة النبوية بجوار المسجد النبوي.

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23:54ت م

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