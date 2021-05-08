السعودية اليوم / أمانة تبوك تكثف أعمال الرقابة والنظافة وتزيين الميادين استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك



تبوك 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ جميع البلديات في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، بتكثيف أعمال النظافة والرقابة بشقيها الصحي والاحترازي على جميع المنشآت التجارية المستفيدة من أعمال وأنشطة الأمانة، الخاضعة لاشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كرونا المستجد ، وتكثيف أعمال المسالخ وأعمال الصيانة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وأهمية التوعية بالالتزام بها لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الأوبئة ، والعمل على استعدادات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ من خلال تزيين الطرق الرئيسة والميادين ، والتي تأتي امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في هذا الشأن .

من جانبها كشفت " الأمانة " عن وضع خطة مبكرة لإجازة عيد الفطر المبارك والعشر الأواخر من شهر رمضان، تتضمن تكثيف الرقابة الصحية في الأسواق والمحالّ التجارية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من

وأكدت جاهزية البلديات بالمنطقة ، لاستقبال عيد الفطر ، وذلك بتزيين الشوارع والميادين وتكثيف أعمال النظافة العامة ، إضافة لتهيئة المواقف التي تستخدم في مصليات العيد وتنظيفها آلياً ويدوياً، إضافة إلى تنظيف الأرصفة والشوارع ، والرفع بأي ملاحظات قد تظهر بصفه عاجلة ، مشيرةً إلى أن العمل يجري على متابعة تجهيز المسالخ والمطابخ ، وذلك بتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الجسدي للمواطنين داخل المسلخ، إضافة إلى تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحال التجارية و المطابخ و المطاعم و البوفيهات، لمتابعة الامتثال وتطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية للتصدي لفيروس كورونا.

وتواصل الأمانة العمل على تركيب إنارات وأعمال الزينة ولوحات التهنئة بالعيد في الشوارع والميادين العامة والطرق والمداخل الرئيسة للمنطقة ، إضافة إلى تجهيز الحدائق العامة وصيانتها، ونظافة دورات المياه وصيانتها، فيما تضمنت الخطة التشديد على نظافة أسواق الخضار المركزية وأسواق النفع العام ،وتكثيف أعمال النظافة لرفع المخلفات أولا بأول .

وشدَّدت أمانة تبوك على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود ، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية ؛ حفاظًا على صحة الجميع.

//انتهى//

23:42ت م

0157



تبوك 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسوجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ جميع البلديات في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، بتكثيف أعمال النظافة والرقابة بشقيها الصحي والاحترازي على جميع المنشآت التجارية المستفيدة من أعمال وأنشطة الأمانة، الخاضعة لاشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كرونا المستجد ، وتكثيف أعمال المسالخ وأعمال الصيانة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وأهمية التوعية بالالتزام بها لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الأوبئة ، والعمل على استعدادات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ من خلال تزيين الطرق الرئيسة والميادين ، والتي تأتي امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في هذا الشأن .من جانبها كشفت " الأمانة " عن وضع خطة مبكرة لإجازة عيد الفطر المبارك والعشر الأواخر من شهر رمضان، تتضمن تكثيف الرقابة الصحية في الأسواق والمحالّ التجارية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب متابعة مقاولي النظافة وتهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار مع تطبيق التدابير الوقائية.وأكدت جاهزية البلديات بالمنطقة ، لاستقبال عيد الفطر ، وذلك بتزيين الشوارع والميادين وتكثيف أعمال النظافة العامة ، إضافة لتهيئة المواقف التي تستخدم في مصليات العيد وتنظيفها آلياً ويدوياً، إضافة إلى تنظيف الأرصفة والشوارع ، والرفع بأي ملاحظات قد تظهر بصفه عاجلة ، مشيرةً إلى أن العمل يجري على متابعة تجهيز المسالخ والمطابخ ، وذلك بتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الجسدي للمواطنين داخل المسلخ، إضافة إلى تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحال التجارية و المطابخ و المطاعم و البوفيهات، لمتابعة الامتثال وتطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية للتصدي لفيروس كورونا.وتواصل الأمانة العمل على تركيب إنارات وأعمال الزينة ولوحات التهنئة بالعيد في الشوارع والميادين العامة والطرق والمداخل الرئيسة للمنطقة ، إضافة إلى تجهيز الحدائق العامة وصيانتها، ونظافة دورات المياه وصيانتها، فيما تضمنت الخطة التشديد على نظافة أسواق الخضار المركزية وأسواق النفع العام ،وتكثيف أعمال النظافة لرفع المخلفات أولا بأول .وشدَّدت أمانة تبوك على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود ، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية ؛ حفاظًا على صحة الجميع.//انتهى//23:42ت م0157

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