السعودية اليوم / بث مباشر لفعاليات عيد عنيزة ( عنيزة سحابة عيد )



عنيزة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

أعدت اللجنة المنظمة لفعاليات عيد عنيزة الذي تنظمه بلدية المحافظة، تحت شعار ( عنيزة سحابة عيد ) أستديو للبث المباشر بشكل تفاعلي يومياً طوال أيام عيد الفطر المبارك، متضمنا مجموعة متنوعة من الفقرات والمسابقات، منها التصفيات النهائية لبطولة بلدية عنيزة الإلكترونية لعدد من ألعاب الفيديو العالمية، ومسابقات يومية للمتابعين بجوائز قيمة.

وبين الرئيس التنفيذي للفعاليات فهد الدويس أن الفعاليات الأساسية ستنقل بشكل مباشر عبر الأستديو الإلكتروني، ليتمكن الجميع من المشاهدة من أماكنهم، تحقيقاً للتباعد لاجتماعي كأحد أساسيات مكافحة فيروس

// انتهى //

23:34ت م

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عنيزة 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسأعدت اللجنة المنظمة لفعاليات عيد عنيزة الذي تنظمه بلدية المحافظة، تحت شعار ( عنيزة سحابة عيد ) أستديو للبث المباشر بشكل تفاعلي يومياً طوال أيام عيد الفطر المبارك، متضمنا مجموعة متنوعة من الفقرات والمسابقات، منها التصفيات النهائية لبطولة بلدية عنيزة الإلكترونية لعدد من ألعاب الفيديو العالمية، ومسابقات يومية للمتابعين بجوائز قيمة.وبين الرئيس التنفيذي للفعاليات فهد الدويس أن الفعاليات الأساسية ستنقل بشكل مباشر عبر الأستديو الإلكتروني، ليتمكن الجميع من المشاهدة من أماكنهم، تحقيقاً للتباعد لاجتماعي كأحد أساسيات مكافحة فيروس كورونا ، وانعدام الحاجة لحضور حفل محدد كون الأستديو المباشر سيقدم حفلاً تفاعلياً مع الجميع عبر منصات البلدية على وسائل التواصل الاجتماعية.// انتهى //23:34ت م0150

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