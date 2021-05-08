

الرياض 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واس

وثّقت الطوابع

ويحمل الطابع الذي يعود تاريخه لـ 70 عاماً بعداً في مسيرة العلاقات المتنامية ومتانتها بين البلدين الشقيقين منذ استقلال باكستان عام 1974 م ، ومدى حرص قيادتا البلدين على تعزيزها والتفاهم على المستويات الثنائية والإسلامية والدولية .

ويؤرخ الطابع الذي صدر عن مؤسسة البريد السعودي في شهر جمادى الآخرة 1372 هـ الموافق مارس 1953 م ، أول زيارة لرئيس باكستاني للمملكة.

وجاء الإصدار التذكاري من فئتين الأولى بقيمة " نصف قرش " بلون الأحمر ، والثانية بقيمة " ثلاثة قروش " بلون الأزرق ، وتمت الطباعة بأسلوب التيبوغراف بمعمل الطوابع بمكة المكرمة .

// انتهى //

23:33ت م

0149



الرياض 25 رمضان 1442 هـ الموافق 07 مايو 2021 م واسوثّقت الطوابع السعودية التذكارية الزيارة التاريخية لفخامة حاكم باكستان العام الأسبق غلام محمد للمملكة العربية السعودية عام 1372 هـ / 1953 م ،ولقائه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في الرياض .ويحمل الطابع الذي يعود تاريخه لـ 70 عاماً بعداً في مسيرة العلاقات المتنامية ومتانتها بين البلدين الشقيقين منذ استقلال باكستان عام 1974 م ، ومدى حرص قيادتا البلدين على تعزيزها والتفاهم على المستويات الثنائية والإسلامية والدولية .ويؤرخ الطابع الذي صدر عن مؤسسة البريد السعودي في شهر جمادى الآخرة 1372 هـ الموافق مارس 1953 م ، أول زيارة لرئيس باكستاني للمملكة.وجاء الإصدار التذكاري من فئتين الأولى بقيمة " نصف قرش " بلون الأحمر ، والثانية بقيمة " ثلاثة قروش " بلون الأزرق ، وتمت الطباعة بأسلوب التيبوغراف بمعمل الطوابع بمكة المكرمة .// انتهى //23:33ت م0149

كانت هذه تفاصيل خبر تقرير / طابع سعودي صدر قبل 70 عاماً يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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