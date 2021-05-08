السعودية | هيئة الطيران المدني تصدر تصنيفها عن مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشرًا لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مارس 2021م.

ورصد المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي رفعها المسافرون للهيئة خلال مارس الماضي على الناقلات الجوية بلغ (47) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وجاءت الخطوط السعودية كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة إغلاق لتلك الشكاوى وصلت إلى 91%، بينما حل طيران ناس ثانياً بواقع (10) شكاوى خلال مارس الماضي، وبنسبة إغلاق وصلت إلى 91%، وثالثًا طيران أديل إذ وصل عدد الشكاوى (34) شكوى وبنسبة إغلاق وصلت إلى 83%، فيما جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لذات الشهر عن إلغاء الرحلات، وتأخيرها ، والرسوم الإضافية على التذاكر.

وكشف المؤشر أن مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان جاء كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر في المؤشر، بواقع شكوى واحدة وأُغلقت من قبل المطار بنسبة 100%، بينما حلّ ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع شكوى واحدة قُدمت على المطار، وأُغلقت بنسبة 79%، فيما جاءت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وهي (مطار الطائف الدولي، مطار الملك فهد الدولي، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مطار أبها الدولي، مطار الجوف الدولي، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي، مطار بيشة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، مطار حائل الدولي، مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدولي، مطار طريف، مطار الأحساء الدولي).

وأوضحت الهيئة أن الهدف من إصدار مؤشر تصنيف مقدمي خدمات مقدمي النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجهات البحثية والمهتمين من إقامة الأبحاث والدراسات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.