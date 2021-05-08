أمريكا: ميليشيا الحوثي أضاعت فرصة إثبات التزامهم بالسلام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، على أهمية حل أزمة خزان صافر؛ لتجنب كارثة في البحر الأحمر.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهجوم ميليشيا الحوثي على مأرب والانخراط بالعملية السياسية.

أضاعوا الفرصة!

وقال: إن ميليشيا الحوثي أضاعوا فرصة إثبات التزامهم بالسلام برفضهم لقاء مارتن غريفثس، مشيرًا إلى أن تصريحات الحوثيين تناقض تصعيدهم العسكري في مأرب الذي فاقم الأوضاع الإنسانية الهشة، فيما لفت إلى أن الحكومة اليمنية أظهرت استعدادها للتوصل لاتفاق يمهد لإنهاء الصراع.

وقبل يومين، هدد المبعوث الأمريكي الحوثيين بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار.

وبحسب مصادر العربية، أبلغ المبعوث الأمريكي ميليشيا الحوثي عبر وسطاء في مسقط أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات.

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