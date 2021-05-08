تعاون عسكري وثيق بين السعودية وباكستان لتحقق التوازن الإقليمي ودعم أمن المنطقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعد علاقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وباكستان من أهم الشراكات التي تسهم في تحقيق التوازن الإقليمي ودعم أمن واستقرار المنطقة، من خلال حرص قيادتي البلدين على تنسيق الجهود في كافة المجالات.

تعاون عسكري:

وتقدر المملكة التعاون العسكري البناء والوثيق بين البلدين وتؤكد أن هذا التعاون يخدم أمن واستقرار المملكة وباكستان، كما أنه يأتي ثمرة لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما أن هناك تعاونًا كبيرًا مشتركًا في المجال العسكري بين المملكة باكستان، ويتم تنفيذ تمارين عسكرية دورية سعودية باكستانية ومناورات مشتركة، امتدادًا لخطط وبرامج قواتهما المسلحة التدريبية المعدة مسبقًا لتطوير المهارات القتالية لضباط وأفراد القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين.

التحالف الإسلامي:

كما تعتبر عضوية باكستان في التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، الذي أنشأته المملكة العربية السعودية، إضافة نوعية لهذا التحالف الذي يعد المنظومة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف ودعم قيم الوسطية والاعتدال على مستوى العالم الإسلامي.

عمران خان في السعودية:

وتأتي زيارة عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية الرسمية إلى المملكة اليوم الجمعة لتتوج العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة، كما كان في الاستقبال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.

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