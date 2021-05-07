شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «طابع سعودي» يوثق أول لقاء بين قيادتي المملكة وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت الطوابع السعودية التذكارية الزيارة التاريخية لحاكم باكستان العام الأسبق غلام محمد للمملكة عام 1372 هـ / 1953 م، ولقائه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في الرياض.

ويحمل الطابع الذي يعود تاريخه لـ 70 عاماً بعداً في مسيرة العلاقات المتنامية ومتانتها بين البلدين الشقيقين منذ استقلال باكستان عام 1974 م ، ومدى حرص قيادتا البلدين على تعزيزها والتفاهم على المستويات الثنائية والإسلامية والدولية.

ويؤرخ الطابع الذي صدر عن مؤسسة البريد السعودي في شهر جمادى الآخرة 1372 هـ الموافق مارس 1953 م، أول زيارة لرئيس باكستاني للمملكة.

وجاء الإصدار التذكاري من فئتين الأولى بقيمة " نصف قرش " بلون الأحمر ، والثانية بقيمة " ثلاثة قروش " بلون الأزرق ، وتمت الطباعة بأسلوب التيبوغراف بمعمل الطوابع بمكة المكرمة .