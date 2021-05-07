شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال «9200» إلى «800».. إلزام وكلاء السيارات بـ«رقم مجاني» للشكاوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزمت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك.

يأتي ذلك حرصا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بقية الأنشطة التجارية.