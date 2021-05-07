شكرا لقرائتكم خبر عن «حواجز ولوحات تحذيرية».. «النقل» ترفع مستوى سلامة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت وزارة النقل خلال شهر أبريل الماضي، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة عليها، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (13) تقاطعاً، وتنفيذ أعمال تركيب حواجز خرسانية بطول (96) كيلو متراً، وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية بعدد (985) لوحة، بالإضافة إلى العيون الأرضية (عيون القطط) في أكتاف الطرق بعدد (30,249) وحدة، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق بأطوال تزيد عن (77) كيلو مترًا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحواجز الدورانية بطول يزيد عن (4,86) كيلومترًا.