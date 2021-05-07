ضبط قائد مركبة في الطائف قاد بسرعة عالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت الإدارة العامة للمرور في محافظة الطائف، عن ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية.

إحالة للهيئة المرورية:

وذكرت إدارة المرور، في تغريدة لها عبر تويتر، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مسببات الحوادث:

وكان المرور قد أكد أن تجاوز السرعة المحددة أحد أبرز مسببات الحوادث المرورية، كما يأتي الانشغال عن القيادة سببًا في وقوع الاصطدامات المفاجئة التي قد تؤدي بخسائر في الأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أن مسببات الحوادث منها: الانشغال عن القيادة، والانحراف المفاجئ، ومخالفة الأفضلية، وعدم ترك مسافة كافية، والنوم أثناء القيادة، والسير عكس الاتجاه، ومخالفة التجاوز، والإرهاق، والقيادة لفترات طويلة، وتجاوز السرعة المحددة، والضوء الأحمر عند إشارات المرور.



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