مؤشر شهري لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع الشكاوى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة لـ الطيران المدني عن بدء إصدار مؤشر شهري لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة خلال شهر مارس 2021.

شفافية:

وأكدت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي انطلاقًا من مبدأ الشفافية وإيمانًا بأهمية العناية بالمسافرين في تطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسين تجربتهم في المطارات السعودية.

تقرير شهر مارس:

ونشرت الهيئة تقرير تصنيف مقدمي الخدمات لشهر مارس وجاء كما يلي:



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