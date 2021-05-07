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مؤشر شهري لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع الشكاوى

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شكرا لقرائتكم مؤشر شهري لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع الشكاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

مؤشر شهري لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع الشكاوى

انطلاقًا من مبدأ الشفافية وإيمانًا بأهمية العناية بالمسافرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة لـ الطيران المدني عن بدء إصدار مؤشر شهري لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة خلال شهر مارس 2021.

شفافية: 

وأكدت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي انطلاقًا من مبدأ الشفافية وإيمانًا بأهمية العناية بالمسافرين في تطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسين تجربتهم في المطارات .

تقرير شهر مارس: 

ونشرت الهيئة تقرير تصنيف مقدمي الخدمات لشهر مارس وجاء كما يلي:

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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