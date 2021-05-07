السعودية وباكستان علاقات حيوية تجدد التعاون المشترك لمواجهة التحديات المعاصرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تهتم المملكة دومًا بتنمية وازدهار باكستان، حيث قدم الصندوق السعودي للتنمية العديد من المساعدات التنموية، منها تقديم 20 قرضًا تنمويًّا للمساهمة في تمويل تنفيذ 17 مشروعًا تنمويًّا في قطاعات الطاقة والسدود والمياه والصرف الصحي والنقل والبنية التحتية بقيمة 3.5 مليار ريال.

تمويل وضمان:

كما قدمت السعودية كذلك عمليات تمويل وضمان صادرات بقيمة 17.6 مليون، وتمويل دعم استيراد باكستان مشتقات نفطية سعودية بقيمة 270 مليونًا، وتخصيص ثلاث منح بقيمة 1.250 مليار لتمويل مشروعات إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلازل، إلى جانب الدعم الإضافي المستمر لباكستان- عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- لمواجهة الآثار المدمرة للزلازل.

رؤية 2030:

وحظيت رؤية المملكة 2030 بالتقدير والاحترام من قبل العديد من القيادات الباكستانية المؤثرة، باعتبارها نقلة نوعية في التفكير السياسي السعودي الناضج، وتعكس منهج الإسلام الوسطي وتكرس قيم التسامح والتعايش السلمي، وتوفر الفرص والممكنات للبلدين الدخول في شراكات وتحالفات استثمارية في إطار مبادرات الرؤية.

السعودية الخضراء:

كما أن دعم دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمبادرات “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” يحظى بتقدير قيادة وشعب المملكة، كما يؤكد على حيوية العلاقات بين البلدين، وتجدد آفاق التعاون المشترك لمواجهة التحديات المعاصرة مثل قضايا المناخ.

منح دراسية:

وتوفر الجامعات السعودية منحًا دراسية للطلاب الباكستانيين، كما يتلقى طلاب سعوديين تعليمهم في باكستان، وهو الأمر الذي نجح في توطيد العلاقات الثقافية والتعليمية، وتحقيق التواصل الحضاري والثقافي بين الشعبين الشقيقين، والاستفادة من الإمكانيات العلمية التي تتمتع بها الجامعات السعودية، إضافة إلى تعريف الطلاب الباكستانيين بما تشهده المملكة من نهضة تنموية ومشاريع عملاقة في مختلف المجالات في ظل رؤية 2030.

زيارة عمران خان:

ويزور عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية الرسمية المملكة اليوم الجمعة لتتوج العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة، كما كان في الاستقبال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.

شارك الخبر