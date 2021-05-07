زيارة عمران خان إلى السعودية ترسخ الشراكة الإستراتيجية بين السعودية وباكستان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمتد العلاقة التاريخية الوثيقة بين المملكة وباكستان لأكثر من 70 عامًا، تطورت عبرها العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال حرص قيادتي البلدين على دعم وتعزيز علاقاتهما على جميع الأصعدة السياسية، والعسكرية والأمنية، والاجتماعية، والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية.

تعزيز التعاون:

وتعكس زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لباكستان (ولي العهد آنذاك) في عام 2014، حرص قيادة المملكة على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، حيث تخلل الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية في باكستان.

زيارات تبادلية:

كما تعتبر الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أحد العوامل المهمة التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين على مدى العقود الماضية، حيث أسهمت الزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2019، في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وذلك من خلال الإعلان عن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي- الباكستاني الذي سيكون دوره محوريًّا في تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

زيارة عمران خان:

وتأتي زيارة عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية الرسمية إلى المملكة اليوم الجمعة لتتوج تلك العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، خاصةً وأن المملكة تحتضن جالية باكستانية كبيرة تقدر بحوالي مليوني مقيم وهي محل اهتمام قيادة وشعب المملكة، ويحرص الجميع على رعايتهم وتقدير جهودهم وإسهاماتهم في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية.

وكان في مقدمة مستقبلي عمران خان لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة، كما كان في الاستقبال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.

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