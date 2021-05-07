معرض القرآن الكريم يعرض المصحف ومعانيه بـ51 لغة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهد معرض القرآن الكريم، الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال شهر رمضان المبارك في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام مئات الزوار من المصلين والمعتمرين.

خدمات متنوعة:

وتنوعت الخدمات التي يقدمها المعرض بين عرض القرآن الكريم ومعانيه بعدة لغات، وشاشات الإلكترونية، وعرض كتب ومخطوطات تاريخية، وبرامج للأمن الفكري، ومعرض خاص بكسوة الكعبة المشرفة وحياكتها.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون مجمع كسوة الكعبة والمعارض والمتاحف، المهندس ماهر الزهراني، أن المعرض انطلق منذ بداية شهر رمضان المبارك ويستمر إلى نهاية الشهر الكريم ويحتوي على عدة أقسام أبرزها برنامج بيان لترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات، والذي يستطيع من خلاله الزائر تحميل القران الكريم على جهاز الجوال الخاص به من خلال خاصية الباركود وباللغة التي يختارها من (51) لغة متوفرة، حيث يأتي هذا القسم بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام.

حقيبة الزائر الرقمية:

أما القسم الثاني فقال الزهراني: هو “حقيبة الزائر الرقمية”، والتي تحتوى على مجموعة كتب رقمية منها كتاب الورد المصفى المختار من كلام الله تعالى وكلام سيد الأبرار اختاره راجي عفو الغفور الودود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غفر الله له ولوالديه ولأبنائه وأحفاده، وعدة كتب لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز- رحمه الله-، من بينها كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، وكتاب صفة العمرة ويليه جوامع الدعاء، وكتاب في ظل الشريعة يتحقق الأمن والحياة الكريمة للمسلمين، وكيفية صلاة النبي– صلى الله عليه وسلم-، وكتاب دور المرأة في إصلاح المجتمع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله.

كما ذكر الزهراني أن داخل المعرض قسم بعنوان كلمات عن القرآن الكريم ويضم (10) كتب، ويعرض المعرض إحصائية مقرأة الحرمين للقرآن الكريم (عن بعد) لنصف الأول من عام 1442هـ، والتي وصل عدد المستفيدين منها حوالي (2) مليون مستفيد، و(9136) عدد الطلاب المسجلين، والمعلمين والمعلمات وصل عددهم (36)، وتعمل الحلقات على ست فترات، لخدمة الطلاب المشاركين من (111) دولة حول العالم، كما يستعرض المعرض إحصائيات الحلقات القرآنية عن بعد، وإحصائية إدارة شؤون المصاحف.

قسم لذوي الإعاقة:

وقال الزهراني: إنه خصص داخل المعرض قسم خاص للأشخاص ذوي الإعاقة للتسهيل عليهم، وتوفير الخدمات التي يحتاجون لها مثل تفسير سور القران الكريم بلغة الإشارة، وحامل المصحف المرن، ومصحف بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية، بجانب قسم المصاحف والكتب الشرعية المطبوعة التي يتم توزيعها على زوار المعرض.

وأكد الزهراني أن المعرض حرص هذه الفترة على تعريف الزوار بتطبيق المصحف الإلكتروني الرسمي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والذي يحتوي على تلاوات أئمة الحرمين، وتسجيلات صلوات التراويح، والمشاركة والبحث والفواصل، وتوفير باركود لتسهيل عملية التحميل.



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